Moški jih zadržijo zase, to so strahovi, ki jih ne delijo z drugimi

Moški neradi govorijo o svojih dvomih, saj bi to lahko pomenilo, da so šibki, tega pa si ne želijo. Kakšni so strahovi, ki jih ne delijo z drugimi, tudi če so v partnerskem odnosu?

Denar

Ne glede na to, koliko ga imajo, moške vedno skrbi denar in vedno ga želijo imeti še več, ker jim omogoča življenjski stil, ki si ga želijo, to pa jim daje samozavest. Skrbi, ki so povezane z denarjem, ne marajo deliti, sploh kadar nastopijo resnejše težave.

Dosežki

Vsak moški, ki je vsaj malo ambiciozen, se sprašuje, ali je v življenju dosegel dovolj. Ali ima dovolj denarja, je dosegel vse, kar je hotel, kaj bo zapustil za seboj, ali je res srečen, bi moral poskusiti še kaj drugega, doseči še več ... Včasih gre le za samoizpraševanje, ali res živijo s polnimi pljuči.

Starost

Z leti pridejo sivi lasje ali pa jih ni več, pešajo moči, obiski zdravnika so pogostejši ... Staranje prinaša preizkušnje, ki načenjajo samozavest, povečujejo stres in zaskrbljenost, seveda pa leta vplivajo tudi na spolno življenje. Z malo nežnosti, pozornosti in občutka, da so še vedno privlačni, se lahko pomirijo.