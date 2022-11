Moški iskreno o največjih napakah žensk med seksom

V življenju na sploh in tudi med seksom kaj radi ponavljamo napake, ki se jih sploh ne zavedamo. In ko gre za spolnost, imajo moški glede obnašanja žensk kar nekaj pripomb. To so po njihovem mnenju največje napake žensk med rjuhami.

Jok po seksu

Praviloma gre za odziv telesa na hormonsko dogajanje, a moški na vse skupaj ne gledajo tako in so, če se ona po seksu zjoče, negotovi vase in v svoje sposobnosti ter ne vedo, kaj naj bi, ko njej tečejo solze, storili ali rekli.

Jeza, če on zaspi

V moškem telesu seks sproži poplavo hormonov prolaktina, oksitocina in melatonina, kombinacija teh pa izzove utrujenost. Tako, kot pri ženskem joku, gre za čisto biologijo in moški bi bili veseli, če bi ženske to razumele ter se ne bi jezile, kadar takoj po akciji potonejo v spanec.

Vprašanja glede kilogramov

Sta sredi vroče akcije, ko ona nenadoma ustreli vprašanje: se ti zdim debela? Zagotovo ne nekaj, kar bi si dober ljubimec nadejal in ne vprašanje, s katerim naj bi se ukvarjal. Takšna in podobna presenečenja so zato velik ne.

Igranje orgazma

Morda ne vedno, a občasno zagotovo prepozna nepristne občutke. In takrat jih on svoji dragi zameri.

Kaznovanje z odrekanjem seksa

S tem ona ne kaznuje le njega, temveč tudi sebe. Zato to nedvomno ni primeren način za izražanje jeze, zamer ali nestrinjanja.

Pasivnost

Pasivnost v postelji ni nekaj, kar bi bilo komu v ponos. In tudi ne nekaj, kar bi bilo ljubimcu ljubo. Zato je to še eno obnašanje žensk, ki ga moški med rjuhami ne marajo.

Nerealna pričakovanja

Zlasti v smislu, da bi on moral vedeti, česa si ona želi. Nihče ne zna brati misli, zato je bolje povedati ali pokazati, kaj jo pripelje do popolnega užitka.

Kritika zaradi prehitrega orgazma

Prav je, da tedaj, ko se stalno dogaja, da on konča pred njo, ona na to opozori. A če se zgodi le občasno, je kritika in zavijanje z očmi povem odvečna reakcija.

Neprevzemanje iniciative

Zakaj bi bil vedno le on tisti, ki naj bi dal pobudo za akcijo? Nič ni narobe, če kdaj povabilo pride od nje. Prav neprevzemanje iniciative je v bistvu še ena stvar, ki jo moški z vidika seksualnosti pogosto zamerijo svojim damam.