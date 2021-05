Moški ali ženske: Kdo bolj uživa v samskem stanu?

Samsko življenje je za nekatere prekletstvo, za druge pravi blagoslov. A čeprav mnogi samski še vedno za vsako ceno želijo najti partnerja in z njim splesti gnezdo, celo znanost vse pogosteje dokazuje, da je samsko življenje lahko na moč srečno in izpopolnjujoče.

V namen odgovoriti na vprašanje, če to drži, je ena od spletnih strani, namenjena iskanju zgolj zabave v postelji, med 1000 člani izvedla anketo o prednostih in slabostih samskega stanu. Rezultati so odkrili nemalo presenečenj. Kako živijo samski? 83 odstotkov sodelujočih v raziskavi je srečnih, da lahko živijo zgolj in samo po svojih pravilih in da lahko samostojno sprejemajo manjše ali večje odločitve. Nadalje: 50 odstotkov žensk in 41 odstotkov moških meni, da je čudovito biti samski. In še: 46 odstotkov žensk in 33 odstotkov moških je prepričanih, da samski živijo aktivnejše in zanimivejše življenje od tistih v zvezi. Kdo najbolj ceni samski stan Odgovor je mogoče predvideti iz zgornjih podatkov. Da, res je, ženske v samskem stanu uživajo bolj od moških. Kar 87 odstotkov prvih je najraje v družbi samih sebe, v gospodinjstvu, kjer so same svoj gospodar.

Moški v večjem številu težijo k razmerju. 62 odstotkov teh je prepričanih, da je življenje lepše v dvoje. Ženske, starejše od 50 let Psihologi trdijo, da ženske, starejše od 50 let najbolj uživajo v samskem stanu. Kajti veliko časa lahko preživljajo s prijatelji, družino in tako živijo izpopolnjeno samsko življenje.

Čustvena neodvisnost z leti raste in dame v srednjih letih v resnici znajo uživati v samskem stanu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: