Moške želje: višji libido in manj nerganja

Katere tri stvari bi, če bi jih lahko, spremenili pri svoji dragi/dragem, se je glasilo vprašanje, na katero so v eni od anket odgovarjali pripadniki močnejšega in nežnejšega spola. In kaj so povedali? Višji libido in manj nerganja Ne, oni si ne želijo več pogovorov, prav tako ne pogostejših obiskov kulturnih prireditev. Oni si najbolj želijo več seksa.

Kajti 31 odstotkov sodelujočih je zaupalo, da bi pri svojih partnerkah spremenili … libido. Natančneje, pričarali bi višjega.

Sledila je želja, da bi njihove drage manj godrnjale in negodovale. To je navedlo 26 odstotkov vprašanih, 19 odstotkov jih želi, da bi bile njihove boljše polovice bolj urejene in prav toliko, da bi bile manj občutljive. Kaj pa ženske? Roko na srce, tudi njihovi odgovori niso odstopali od stereotipov. 24 odstotkov dam je izrazilo željo, da bi njihovi partnerji večkrat govorili o svojih čustvih. 23 odstotkov bi si želelo, da bi bil njihov srčni izbranec bolj urejen in 20 odstotkov, da bi bil bolj gostobeseden. 17 odstotkov žensk je povedalo, da bi bile presrečne, če bi njihov partner pokazal več iniciative in bi bil aktivnejši. Dobra novica A brez skrbi, najpogostejši prvi odgovor tako moških kot žensk je vendarle bil,da na svojem partnerju ali partnerki ne bi spremenili ničesar. Kar je vsekakor dobro vedeti.