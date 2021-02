Moška napaka med oralnim seksom, ki ljubimko prikrajša za orgazem

Kljub najboljši volji ter času, ki ga on njej posveti med oralnim seksom, velikokrat stori napako, ki ljubimo prikrajša za orgazem. In katera je praviloma usodna? Takole jo izpostavlja seksualna trenerka Gigi Engle:



»Težava je pri spremembi taktike. Ko ona v nasladi vzdihne, ne odnehaj, on pogosto pospeši ritem ali začne intimna področja razvajati z močnejšo stimulacijo. Njene besede ga spodbudijo, vendar žal v napačno smer. Kajti prvotna tehnika je bila očitno učinkovita, kadar se ta spremeni, pa izniči ves trud.« Ne spreminjajte zadev »Potem, ko ugotovite, kaj njej res odgovarja, ohranite ritem ter intenziteto,« še svetuje Gigi, ki ima nasvet tudi za pripadnice nežnejšega spola: »Najdite način, s katerim boste partnerju namignili ali odkrito pokazali, kaj vam prija. Če bi radi drugačno razvajanje, to povejte, če pa je na pravi poti, prav tako. Komunikacija je namreč tudi pri tej obliki spolnega akta nepogrešljiva. Oralni seks bo le z njo takšen, kot pričakujeta oba.«

