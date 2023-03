Morda vendarle še ni konec

Včasih koga težko prebolevamo, in bolj ko se trudimo, slabše nam gre. Včasih je to le krizno obdobje, ki ga moramo prebroditi, včasih pa znak, da bi morda morali odnosu z bivšim dati še eno priložnost. Kako to vemo?

Čas

Najtežje je prvi dan, teden, mesec, ko pogrešamo osebo, a ko mine nekaj časa, ko se pomirimo in imamo trezno glavo in lahko na stvari pogledamo z oddaljenosti, pride trenutek, ko se lahko vprašamo, ali bi ponovno srečanje lahko kaj spremenilo. Če menite, da je ljubezen med vama ostala in ste imeli dovolj časa, da ste o stvareh razmislili, je mogoče začeti tudi znova.

Spremembe

Vsak ve, zakaj se je odločil z nekom končati odnos in kaj bi bilo treba spremeniti, da bi bilo bolje, a dejstvo je, da druge osebe ne morete spremeniti. Lahko pa spremenite sebe in opazujete odziv na to. Vsekakor vaš odnos potrebuje spremembo z obeh strani, da bi se lahko ponovno začel in trajal, saj brez sprememb zgolj ostajamo v začaranem krogu.

Podpora okolice

Če sami niste prepričani, ali bi dali bivšemu partnerju in sebi še eno priložnost, pa vidite, da se vaša družina, prijatelji in sodelavci strinjajo s tem, je to običajno dobro znamenje. Res je, da nihče ne ve, kako je med dvema za zaprtimi vrati, a načeloma nekateri ljudje vas in razmere dobro poznajo in vedo, kaj je dobro za vas. Če vas podpirajo, to pomeni, da tudi sami menijo, da si odnos zasluži še eno priložnost.

Vizija

Čeprav ste se z bivšim partnerjem razšli, še vedno ali pa znova na pomembne stvari gledate enako. Imate podobne vrednote, stališča, mnenja, okuse in želje, sčasoma se razvijata podobno in sta si sposobna slediti in se podpirati, kar je odlično za odnos. Pomembno pa je tudi, da ugotovita, kaj je tako zelo zmotilo vajino skupno vizijo, da sta se razšla.

Preteklost

Ko ste enkrat pripravljeni razumeti, sprejeti in oprostiti nekdanjemu partnerju, ste storili velik korak naprej. Imate možnost, da korakate sami, a če si želite spet korakati v dvoje, se zavedajte, da začenjate od začetka in da je preteklost za vama. To pomeni nov začetek, a običajno tudi veliko dela za oba.