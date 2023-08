Morda se v vas skriva biromantik

Biromantik je nov izraz za čustveno naravnane odnose, pri katerih ne čutimo telesne privlačnosti do partnerja ali celo partnerjev. Privlačnost lahko torej čutimo tudi do več ljudi, različnih spolov in spolnih identitet. Kaj izdaja biromantika?

Privlačnost, a ne seksualna

Če ste biromantik, boste ugotovili, da vas oseba neznansko privlači na čustveni ravni, da vam je všeč njen značaj, vendar pa do nje ne čutite nobene telesne privlačnosti. To velja ne glede na spolno usmerjenost, saj lahko tako globoko privlačnost začutite do vsakogar. Namesto spolnega vznemirjenja vas razveseljuje hormon sreče, oksitocin, erotične plati odnosa pa preprosto ni, prav tako se ne pojavljajo spolne fantazije.

Več kot bližina

Biromantiki se močno navezujejo drug na drugega, in čeprav med njimi ni telesnega stika, jih povezuje več kot samo prijateljstvo. Občutijo povezanost na veliko ravneh, pomembne so skupne vrednote, pogled na svet, smisel za humor, sočutje ... Bližina je večja kot v siceršnjem odnosu s partnerjem, samskim pa to ne preprečuje, da se ne bi zaljubili ali z nekom drugim začeli novega odnosa.

Poliamorija

Prav mogoče je, da biromantik vstopa v več zvez hkrati in tako iz različnih odnosov jemlje le tisto, kar potrebuje, v čemer uživa itn. Samega sebe ne omejuje, lahko ljubi ali ima rad več oseb hkrati. Pogosto imajo biromantiki dva partnerja, od katerih z enim nimajo nobenih intimnih stikov, z drugim pa uživajo v spolnosti, seveda pa ta kombinacija ni obvezna.

Partnerstvo

Ena najbolj kontroverznih lastnosti biromantike, ki je za številne še vedno uganka, je, da se čustva do partnerja, če ga že imajo, ne spremenijo kljub drugim, čustveno privlačnim osebam. Seveda pa je tudi od partnerja močno odvisno, kako se bo biromantik razvijal. Nekateri so ljubosumni na druge naveze, kar lahko pripelje tudi do razhoda, drugi pa platonske ljubezni, ki jo partner čuti do drugega, ne jemljejo resno, ampak kot začimbo odnosa.