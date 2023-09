Morda le nimata skupne prihodnosti

Nekoč ste bili prepričani, da bo odnos trajal večno, zdaj pa se nenehno pojavljajo znaki, zaradi katerih ste začeli dvomiti o njem. Nič nenavadnega, sicer, a zaskrbljenost se včasih pojavi z razlogom in opozarja, da bi morda morali o razmerju dobro razmisliti.

Spoznavanje partnerja

Nekoga lahko spoznavate dolga leta, nato pa se vam čez noč zazdi, da je tujec. Čedalje manj vam je všeč, vse težje ga prenašate in vedno slabše se počutite ob njem. Kar je vsekakor spodbuda za razmislek o smiselnosti razmerja.

Vse najboljše in vse najslabše

Nekdo lahko iz vas potegne vaše najboljše lastnosti, zaradi katerih ste sebi in drugim bolj všeč, spet nekdo pa iz vas potegne le najslabše. Ob vsaki malenkosti ponorite, ste žaljivi, ljubosumni, ne prepoznate več svojega vedenja in si ga takšnega ne želite, skratka, ste najslabša različica samega sebe. Verjetno nobeden od vaju ni slaba oseba, a drug na drugega slabo vplivata, kar pa morda lahko rešite z veliko ljubezni in terapije.

Zaupanje

Partnerju zaupate, ko vam gre vse po načrtih. Ko pa zakuha, se izpovedujete drugim. To je znak za preplah in razmislek, ali ima vajin odnos prihodnost.

Ravnodušnost

Od odpora in sovraštva je še hujša ravnodušnost, saj pravzaprav pomeni, da vam je vseeno. Morda ostajate skupaj iz drugih razlogov, denimo, zaradi otrok, družine, premoženja, a ne pozabite, živite le enkrat. Razmislite, ali boste tako nadaljevali do konca.

Fizična privlačnost

Res je, da se fizična privlačnost med partnerjema sčasoma zmanjša in stvari postanejo rutinske, a številni pari vsa leta uživajo v urejenem intimnem življenju. Zavračanje spolnih odnosov ni zdrava popotnica za skupno prihodnost.