»Moj partner je z bivšo še vedno v stikih, bojim se, da se bo vrnil k njej«

»To pa zato, ker sta še vedno v stikih, saj poslovno sodelujeta. Ona je tudi zelo uspešna v poslu in skrbi me, da ga bom lepega dne izgubila. Razmišljala sem, da bi mu nekako preprečila stike z njo, a ne vem, kako naj to storim tako, da se ne bom zdela ljubosumna ...«

