Moj mož je vedno bolj muhast, če ni vse po njegovo, me kaznuje z molkom

Najin odnos je bolj odnos dogovora. Če vse naredim tako, kot si je on zamislil, je dokaj normalen in ok. A takoj ko se njemu zdi, da nekaj ni tako, kot on misli, pa je sposoben marsičesa. Rad me kaznuje z molkom, večkrat tudi z raznimi izmišljotinami. Postaja pa tudi ljubosumen, na prijateljice, na moje sodelavce ...

