Modra ženska nima teh zahtev

Obstajajo stvari, ki se jim je treba v prid dolge in uspešne zveze odpovedati. Med te sodijo nekatera pričakovanja in včasih celo zahteve, ki jih ženske vse prepogosto postavljajo svojim srčnim izbrancem. Česa pametna in modra ženska od njega nikoli ne bi zahtevala? Da bi se moral spremeniti V smislu oblačenja, preživljanja prostega časa, pričeske ali tega, kaj ima rad na krožniku. Da bi moral prevzeti vlogo njenih staršev Partner je partner in ne zamenjava za očeta. Da bi se odpovedal tistemu, kar ima rad Morda je to hobi, delo, mogoče so prijatelji. Kajti modra ženska ve, da bi s tem, ko bi se na njeno željo temu odpovedal, v razmerje prinesel le nesrečo in slabo voljo. Da bi iz življenja izključil prijatelje in družino Četudi njej niso všeč, so to osebe, ki mu veliko pomenijo, in zahteve po tem, da bi z njimi pretrgal stike, ne morejo biti dobra osnova za trden in trajen odnos. Ultimati v smislu oni ali jaz so na tem mesti brez dvoma prepovedani. Da bi se predajal istim hobijem kot ona Nesmiselno je pričakovati, da bosta proste trenutke vedno preživljala skupaj, in prav je, da imata tudi vsak svoje hobije in interese. Da bi ignoriral druge ženske Nerealno je pričakovati, da ne bo pogledal atraktivne dame. Pogledi, dokler ti ne prerastejo v nekaj več, zagotovo ne škodujejo odnosu, zato jih je nesmiselno, nerealno in tudi škodljivo prepovedovati.