Mnenje žensk: Tako dolgo traja popoln seks

Raziskave so pokazale, da povprečna dolžina seksa znaša od pet do osem minut. Pa je to za pripadnice nežnejšega spola dovolj?



Izsledki študije, objavljene v časopisu Journal of Sex Research, zatrjujejo, da ne. Kajti kot je povedala večina v njej sodelujočih dam, one najprej pričakujejo izdatno predigro, ki naj bi trajala od 11 do 13 minut, tej pa naj bi sledila od 14 do 16 minut dolga penetracija. Odstopanja od idealov Kar pomeni, da naj bi idealen seks v njihovih očeh trajal od 25 do 30 minut. Skratka veliko dlje, kot je praksa v resničnosti.



»Vedno spodbujam pare, naj uživajo v čim daljši predigri. Dlje kot ta traja, več je možnosti, da bo ona doživela vrhunec, ki je vsekakor eno od meril idealnega spolnega odnosa ne glede na spol,« je rezultate komentiral zakonski in spolni terapevt Ian Kerner.

