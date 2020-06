Mlajši partner za srečo v zvezi

Večina žensk razmerje osnuje z moškim, ki je leto, dve ali tri starejši od njih. Prepričane, da je tolikšna razlika v letih za uspešno zvezo in njihovo srečo najboljša, pa živijo v zmoti.

Kajti kot je s pomočjo ankete, v kateri je sodelovalo 200 pripadnic nežnejšega spola dokazal ameriški psiholog in strokovnjak za medosebne odnose Justin Lehmiller, so najsrečnejše ženske, ki imajo mlajše partnerje. Magično število In razlika v letih, ki zagotavlja največ sreče in zadovoljstva? Kot najsrečnejše so se izkazale dame, katerih partner je deset let mlajši od njih samih. Ne samo, da so bile te v zvezi najsrečnejše, prav tako so bile več truda pripravljene vlagati v osebnostni razvoj in v razmerje. Samozavestne in enakopravne Čeprav za natančno določitev razlogov za takšna dognanja še ni zbranih dovolj podatkov Lehmiller domneva, da so ženske, ki so v razmerju z mlajšim moškim samozavestnejše in se v odnosu počutijo enakopravnejše, kot kadar so v zvezi s starejšim ali moškim, ki jim je po letih enak. V novi študiji, ki jo povzema publikacija Journal of Sex Research so sodelujoče navajale, da v razmerju z mlajšim občutijo več seksualnega in čustvenega zadovoljstva kot v razmerju z moškim, ki je starejši od njih. Zadovoljni tudi moški Tudi moški so v odnosu s starejšimi srečnejši od tistih, ki imajo ob sebi mlajšo partnerko. Glavni razlog? Kot navaja strokovnjak, prinaša spolna zadovoljitev starejše partnerke moškemu mnogo večjo potrditev svojih veščin in s tem višjo samozavest, kar pozitivno vpliva na njega samega in na intimno zvezo.