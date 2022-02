Mlajši partner me je izigral, verjela sem, da me ljubi, a mu je šlo le za seks

Vedno je lepo govoril, seks z njim je bil božanski. Nikoli me ni hotel predstaviti prijateljem, kaj šele, da bi me peljal domov. Ko sem mu čestitala za rojstni dan, se mi je le zahvalil, praznoval je s prijatelji. To me je prizadelo. Ko sem mislila, da sem zanosila, mi je rekel, naj naredim splav. Imel me je samo za seks, jaz pa sem verjela, da me ljubi ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.