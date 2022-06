Mladostna tam spodaj: sramne dlake so tam z razlogom

Nožnica je občutljivo območje, ki se z leti spreminja, a vseeno obstajajo načini, ki jo pomagajo ohraniti mladostno in prijetnega vonja ves čas.

Higiena

Obstajajo mila z uravnoteženim pH-faktorjem, ki so namenjena za umivanje intimnih predelov, a še boljše je umivanje samo z mlačno vodo, zadostuje enkrat na dan. Med menstruacijo je treba skrbi za intimno higieno nameniti še posebno pozornost. Nožnice ne spirajte, saj se čisti sama, umivajte le zunanji del spolovila. In ne pozabimo vsak dan zamenjati spodnjih hlačk!

Perilo

Recite ne sintetičnim spodnjicam, pa tudi če je cena še tako ugodna, saj boste poskrbeli za raj za razmnoževanje bakterij. Izberite takšne iz naravnih materialov, najbolje iz čistega bombaža. Če je mogoče, ponoči spite brez perila.

Okus

Nekatera hrana in pijača, na primer kava ali česen, ne pomagata k boljšem okusu in vonju nožnice. Sladek priokus dodajo sadje in naravni sokovi, kot so jabolka, mango, grozdje, brusnice, ananas, od zelenjave pa zelena.

Depilacija

Sramne dlake, pa če so še tako moteče, imajo svoj namen: varujejo pred bakterijami in vnetji ter uravnavajo vlago, da ne pride do okužb. Težave, kot so vnetje nožnice ali zunanjega spolovila, izginejo ali se zmanjšajo, če opustimo depilacijo.