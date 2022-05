Miti o ljubezni, ki ovirajo zdravo razmerje, in sodobni način iskanja sorodne duše

Z ljubeznijo in razmerji povezani standardi so prežeti z miti in manipulacijami. Skupaj s pravljicami o romantičnih zvezah v posameznikih vzbujajo nerealna pričakovanja, ki velikokrat stojijo na poti do lepega razmerja. Tri najpogostejše za Psychology Today na svojem blogu izpostavlja psihologinja in avtorica Rachel Allyn.

Zmotna prepričanja, ki prinašajo več srčne bolečine kot sreče, so po njenem mnenju:

Ljubezen lahko vse pozdravi. Ljubezen lahko izbriše vse slabo, lahko nekoga reši in zaceli vse rane

Njen odgovor: Ne bo ravno držalo.

Tako kot moramo poznati svoje potenciale in potenciale ljubezni, se moramo zavedati tudi lastnih meja in meja ljubezni.

Nikogar sama po sebi ne more popraviti, ga izboljšati, pozdraviti ali kakor koli drugače pripomoči k temu, da bi premagal vse težave, ki ga v življenju pestijo.

Ljubezen ne more nikogar rešiti. Čeprav gre za prijazno in toplo čustvo, je nerealno pričakovati, da gre za magično moč, ki zmore odpihniti vse težave, stiske, negotovosti.

Če torej menite, da bo ljubezen premagala vse vaše globoke, temne rane ali da boste vi z ljubeznijo in s predanostjo pozdravili brazgotine v duši nekoga drugega, sam pa ne bo pripravljen vlagati v osebno rast in razvoj, boste zelo verjetno razočarani, saj se bo v takšnih pogojih ustvaril toksičen, manipulativen odnos.

Nihče ne podcenjuje moči ljubezni in zlasti ne vzajemnega truda za premagovanje težav, a vedeti je treba, da razmerje, ne glede na to, kako močna je ljubezen v njem, samo po sebi nima prav nobenih nadnaravnih sposobnosti mističnega zdravljenja.

