Mit o moškem libidu, ki mu verjamejo ženske

»Ženske so pogosto prepričane, da so moški vedno za akcijo. To pa je zgolj mit in takšno razmišljanje na pripadnike močnejšega spola vrši veliko pritiska v smislu da, če jim do seksa ni, niso pravi moški,« je prepričana spolna terapevtka Nadia Bokody.

V svoji zadnji kolumni za News.com je denimo navedla primer, ko ji je prijateljica potožila, da s svojim dragim seksata le približno šestkrat na leto, kar zanjo še zdaleč ni dovolj, on pa je z njunim seksualnim življenjem povsem zadovoljen.

Niso vedno za

»Preverjal je nivoje spolnih hormonov, govoril s psihoterapevtom, poskusil je celo terapijo s hipnozo, a nič mu pri nizkem libidu ni pomagalo,« je zapisala terapevtka in dodala: »To je le en od dokazov, da tudi moški niso vedno za seks.«

Po njenem prepričanju so ženske velikokrat zmotno prepričane, da si seksi igric ne želijo le moški, ki svoje potrebe zadovoljijo drugje (zato predpostavljajo, da jih partner vara) in tisti, ki imajo težave z zdravjem. Kajti močan libido naj bi bil en od sinonimov moškosti.

»Takšno razmišljanje na junake vrši veliko pritiska in se jim zazdi, da če niso hiperseksualni, niso pravi moški,« meni strokovnjakinja in navaja, da jo tako moški kot ženske velikokrat sprašujejo, kako pogosto naj bi seksali in koliko spolnosti je v razmerju normalno.

Kako pogosto je normalno

»Študije sicer res kažejo, da so najsrečnejši pari, ki v povprečju med rjuhe skočijo enkrat na teden, a dejstvo je, da je vsak zgodba zase in da ni natančnega odgovora na vprašanje, kako pogosto naj bi seksali,« je še povedala Bokodyjeva in dodala, da so pari, ki se strastem predajajo dvakrat na dan in takšni, ki to počnejo petkrat na leto.

»Pravila ni, prav tako libido niha in je enkrat višji, drugič nižji. S tem ni nič narobe. Ob tem je dejstvo, da je pri nekaterih bolj, pri drugim naj izrazit, kar velja tako za moške kot za ženske.«

Vpliva veliko dejavnikov

Obstaja nekaj dejavnikov, ki vplivajo nanj. Denimo način življenja, zdravje, jemanje zdravil.

»Libido med drugim nižajo kronične bolezni, stres, preobremenjenost. Če se je hitro in nepojasnjeno zmanjšal, je vsekakor dobrodošlo iskanje razlogov za to,« svetuje terapevtka in zaključuje: »Ni pa jasen vzrok vedno prisoten in dejstvo je, da nekaterim moškim, tako kot ženskam, preprosto ni tako pogosto od seksa.«