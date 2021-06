Mit, ki najbolj škoduje spolnemu življenju žensk

»Preprosto mi ni več do seksa.« To je laž, ki jo ženske pogosto govorijo same sebi in tudi partnerju, s katerim so v razmerju brez intime. Druge različice teh besed so še: moj libido je nizek, izgubila sem spolni nagon, seks se mi ni zdi pomemben.Vse to pa ni nič drugega kot eni najbolj bizarnih mitov v naši kulturi, ki prepričuje, da je nekaj povsem naravnega ter običajnega, da dame kar tako izgubijo spolni nagon.