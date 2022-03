41-letna​ Aysha Bell je v iskanju notranjega miru začela kot inštruktorica joge in nadaljevala s terapijo zvoka, tantrično masažo in reikijem, ki ji je naposled odprl vrata v nov svet. Čeprav meditativna masturbacija zveni seksualno, Aysha trdi, da je veliko več kot to: »Gre za to, da nekomu omogočite, da se v tistem času počuti z vami varno, da se lahko sprosti in zaupa. Tako pridejo na dan številne reči in mi ljudi učimo, kako jih sprejeti.«

Pri tem uporabljajo različne tehnike, ki ljudem pomagajo, da se sprostijo – nepremično zrejo partnerju v oči, s pomočjo vaditelja partnerja zmasirajo od palca na nogi do temena, običajno z masažnim oljem, včasih tudi s peresom. Premikajo se od čakre do čakre, jo obdelajo, dokler ni partner tako očiščen in sproščen, da se lahko samozadovoljuje in pri tem brez sramu uživa.

»Samozadovoljevanje je seksualna energija, ki privlači številne lepe stvari, ko ste uglašeni z njo. Ne gre za seks, samozadovoljevanje je oblika meditacije, ki vas lahko spravi v višje stanje in vam pomaga do duhovnega prebujenja,« je poudarila Aysha.