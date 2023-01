Med seksom ne govorite tega

Seks je intimen del zveze in mnogim je neprijetno začeti pogovor o njem, zlasti pa je težko podati kritiko ali napotek. Ne glede na to, ali gre za dolgo ali kratko zvezo, so nekatere debate glede intimnega akta obvezne, a treba je tudi vedeti, kdaj je zanje pravi čas.

Seveda je nedopustno sprejemati stvari, ki vam v postelji ne odgovarjajo, vendar obstaja meja in so teme oziroma besede, ki med samim intimnim aktom niso na mestu.

Kritika tehnike

Prav je, da poveste, kaj vam je všeč in kaj vam ni. Tudi med seksom samim lahko nekako namignete, kadar partner počne nekaj, kar vam ne odgovarja.

A obsežna kritika tehnike naj bo tema pogovora po zaključku akcije in ne med samim dejanjem. Kajti le, ko bosta oba z mislimi in telesom pri pogovoru, bodo besede padle na plodna tla.

Če jih boste začeli stresati med seksom, ne bodo prinesle drugega, kot užaljenost druge strani.

Tuje ime

Vseeno je, kdo vam pride na misel: bivši partner, prijatelj, njegova bivša v kakšni koli povezavi … osnovno pravilo, ki se ga morate v vsakem primeru držati se glasi:

tretja oseba, pa naj bo z vidika primerjave, kritike ali kar tako, nima med rjuhami česa iskati.

Spolne bolezni

Nekaj je jasno: tema je vsekakor na mestu. A zanjo je treba izbrati pravi trenutek, ta pa zagotovo ni tedaj, ko sta že v strastnem objemu.

Zdravje je na prvem, a zdravje naj bo tudi na pravem mestu in pogovor o njem opravite, preden skočita v posteljo.