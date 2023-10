Masturbacija boljša od seksa

V anketo podjetja G Spot, ki se ukvarja z iskanjem načinov, ki tako ali drugače pozitivno vplivajo na počutje ter se posveča predvsem spolnim užitkom, je bilo vključenih 1000 žensk.

Vsaka deseta je priznala, da ji ni prijetno partnerju razkrivati svojih seksualnih želja. 31 odstotkov vprašanih je zaupalo, da je veliko večja verjetnost, da bodo orgazem doživele med masturbacijo, kot med intimnim aktom s partnerjem.

Sedem od desetih žensk je dejalo, da je čas, ki ga s seksualnega stališča namenjajo same sebi, nepogrešljiv del skrbi zase. In še en podatek: 26 odstotkov dam bolj uživa v samozadovoljevanju kot med seksom v dvoje.

23 odstotkov žensk ima spolne fantazije, ki jih nikoli niso razkrile partnerju, devet odstotkov vprašanih je priznalo, da imajo spolne igračke, ki jih pred njim skrivajo.

Le pol ure na teden

Kljub temu da se zavedajo pomembnosti časa, ki ga namenijo same sebi, si 48 odstotkov žensk za lastno zadovoljstvo namenja le pol ure tedensko, petina niti toliko ne.

Tiskovni predstavnik omenjenega podjetja je ob tem povedal, da namenjanje časa lastnemu seksualnemu užitku ni samo intimen akt, temveč gre za obliko skrbi zase.

»Spolni užitek je pomemben korak do doseganja blagostanja. Masturbacija ni sebično dejanje, temveč oblika skrbi zase in način odkrivanja sebe.

Ženskam bi radi podali sporočilo, naj samozavestno najdejo čas zase in naj si namenijo trenutke, ki si jih zaslužijo.«

Boljše poznavanje sebe in večja sproščenost

Med osnovnimi razlogi, zakaj ženske lažje orgazem dosegajo same, so med navedenimi izstopali boljše poznavanje svojega telesa (63 odstotkov), uporaba spolnih fantazij (33 odstotkov), dejstvo, da si lahko vzamejo dovolj časa (32 odstotkov), 19 odstotkov vprašanih je dejalo, da tedaj izginejo vse njihove zavore in negotovosti, ki se pogosto pojavljajo, kadar so v postelji z ljubimcem.

Kot glavne taktike za povečanje vzburjenja so omenile fantazije, gledanje vsebin za odrasle, branje erotične literature ter zagotavljanje ugodja pod prho ali v kopeli.

Večina vprašanih, natančneje tri četrtine, je vendarle povedala, da imajo s partnerjem odkrit dialog glede tega, kaj jim je všeč in kaj jim ni, spolnosti z dragim pa se predajajo povprečno šestkrat na mesec, čeprav menijo, da bi bilo idealno, da bi se v vrtinec strasti ujele osemkrat mesečno.