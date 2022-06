Poglejte, čemu v prid bi se bili moški in ženske pripravljeni odreči seksu

Nedavno izvedena raziskava ameriškega podjetja Makespace, ki so jo naslovili Stanje stvari (The State of Stuff) je opozorila na tisto, kar je že dolgi znano: sodoben človek je obseden s kopičenjem stvari. Kupujemo in shranjujemo tisto, česar sploh ne potrebujemo ter veliko predmetov nočemo zavreči, podariti ali naprej prodati.

Ko se temu pridružijo še različni spominki, je posledica jasna: preveč krame in premalo prostora.

Omenjena študija, v kateri je sodelovalo 1000 moških in žensk, je prej navedeno potrdila in razkrila nekaj taktik, s katerimi se soočajo s to težavo.

Čustvena navezanost

Kar 47,7 odstotkov vprašanih shranjuje igračke in knjige svojih otrok. 25,8 odstotkov jih hrani srednješolske spominke, 41,6 odstotkov sodelujočih pa obžaluje, da so nekatere predmete s čustveno vrednostjo zavrgli ali komu podarili.

Zanimiva raziskava je odkrila še, kaj vse bi bili vprašani pripravljeni storiti, da bi imeli doma več prostora za shranjevanje različnih predmetov.

51 odstotkov moških je takšnih, ki bi bili pripravljeni za dodaten prostor pridelati nekaj odvečnih kilogramov, 17,2 odstotkov vprašanih bi v prid temu pristala na pol letno znižanje plače, 49 odstotkov sodelujočih obeh spolov pa bi se bila za več prostora v omarah pripravljena za pol leta odpovedati seksu.

Pečica namesto shrambe

Odgovori so razkrili še na moč domiselne kotičke za shranjevanje. 15,4 odstotkov vprašanih po zgledu Carrie Bradshaw kramo spravlja kar kuhinjske pripomočke, denimo pečico, 18,5 odstotkov v ta namen uporablja prostor pod mizo in 59 odstotkov kotiček pod posteljo.

Omara večini predstavlja največ težav. 67,2 odstotka sodelujočih meni, da je to najbolj neurejen del doma, 52,6 odstotkov pa bi raje, kot dodatno kopalnico, izbralo veliko garderobno omaro, po kateri se lahko hodi.