Malenkosti, ki odkrivajo, kakšen je v postelji

Veliko je stvari, ki njegove posteljne veščine razkrivajo veliko prej, preden pride do dejanskega spolnega stika. Nekaj najočitnejših in najpomenljivejših razkriva spolna terapevtka Tracey Cox.

Poljubi

Hitri poljubi, med katerim se izmenjujejo ene in iste kretnje nakazujejo sebičnega ljubimca, ki med seksom misli predvsem na svoje zadovoljstvo, nežni, čutni in pestri poljubi pa človeka, ki ve, kako se zadevam streže med rjuhami.

Obnašanje za mizo

Najboljši ljubimci so hedonisti, ki znajo uživati v okusni hrani, najslabši pa tisti, ki so izbirčni. Moški, ki so obsedeni s štetjem kalorij in s svojimi mišicami, se tudi v postelji bolj posvečajo sebi in svojemu užitku, enako kot moški, ki se jim za mizo preveč mudi in nimajo časa uživati v okusni hrani.

Način govora

Monoton govor brez spreminjanja tonalitete in brez obrazne mimike odkriva dolgočasnega ljubimca. Pogoste spremembe v govoru pa tudi v seksu temperamentnega moškega.

Obnašanje v družbi

Na splošno velja, da so komunikativni in odprti moški v postelji boljši od zadržanih in vase zaprtih. A tudi tiha voda včasih dere bregove in pogosto zadržani ter vase zaprti ljubimko presenetijo s fetiši in spolnimi fantazijami.

Način sedenja

Moški, ki je s celotnim telesom obrnjen proti vam, je zmagovalen v postelji, saj s tem kaže, da je povsem osredotočen na partnerico in ji je pripravljen ugoditi. Moški, ki sedi z razširjenimi nogami in mu pogled bega po prostoru, je nepotrpežljiv in tudi v seksu hitro izgubi koncentracijo.

Telesni stik

Tisti, ki se med pogovorom bežno in povsem spontano dotika sogovornika, nima težav s telesno bližino, je radoveden in ga ni strah eksperimentiranja med rjuhami. Moški, ki ohranja fizično razdaljo, ima pokrčeno telo in v pogovoru deluje negotovo, s težavo izraža čustva in ni najboljši ljubimec.

Način držanja za roko

Tudi to je pomenljiv znak: tisti, ki vas vselej drži za roko in so vajini prsti med tem prepleteni, vas bo v zvezi lahko dušil. Moški, ki le občasno partnerico primejo za roko in jo tudi hitro izpustijo, večjo težo kot tehniki pripisujejo čustvom, najboljši so moški, ki sicer partnerico radi držijo za roko, a tako, da dlani počivata ena v drugi.