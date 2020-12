Malenkost, s katero bo razhod lažji

Konec ljubezenske zveze povzroči nemalo bolečine. Po razhodu se pojavi pisana paleta čustev, od jeze, žalosti, razočaranja, besa, obupa in okolica je običajno zelo radodarna z nasveti, kako jih kar najhitreje premagati. En najpogostejših se glasi: čim prej pozabi in pojdi naprej. A prav ta je povsem zgrešen. Izčrpen pogled nazaj Kajti kot so s skupnimi močmi dokazali znanstveniki z univerze Arizona in Northwestern, obstaja način, ki pomaga pri prebolevanju ljubezenskega brodoloma, ta pa je povsem nasproten od tistega, kar po njem počne večina. Oni namreč trdijo, da se je po razhodu treba čimbolj posvetiti razmišljanju in razglabljanju o nekdanji zvezi.

Sodelujoči v študiji, ki so se veliko ukvarjali s propadlim razmerjem in o njem izčrpno pripovedovali vsaj devet tednov, so v manjši meri čutili osamljenost in so se redkeje predajali obsesivnim mislim.

Strokovnjaki so prepričani, da je to obdobje refleksije nepogrešljivo za reorganizacijo občutkov ter podobe o sebi. Gre za proces, s pomočjo katerega je razhod lažje premagljiv in manj boleč. Z besedo na dan Zato pozabite na sram in zadrego in kadar bi s prijatelji razpredali o občutkih, ki vas prevevajo, o spominih, lepih in slabih ter o vsem, kar vas po razhodu pesti, z besedo na dan. To je namreč preprost način, da počistite s preteklostjo in obrnete novo stran v življenju.