Malenkost, ki napoveduje razhod

Za študijo, ki so jo opravili na univerzi Teksas in katere rezultate so objavili v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, so avtorji na spletni strani Reddit pod drobnogled vzeli več kot milijon objav 6800 uporabnikov. Natančneje: osredotočili so se na tiste, ki so v svojih zapisih napovedovali razhod in ga na koncu tudi izpeljal ter analizirali njihove objave leto pred odločilnim korakom in leto po tem. Z analizo besedišča so ugotovili, da načrtovan razhod na uporabo besed uporabnikov najbolj vpliva tri mesece pred končno odločitvijo, posledice pa so s tega vidika opazne še približno pol leta. Glavni jezikovni znaki namere niso otožni verzi, ne veseli, spodbudni citati. Ne, kar nakazuje propad zveze, je komaj opazna malenkost. Kaj jih izdaja? Analitiki so odkril, da osebe, ki razmišljajo o razhodu, približno tri mesece pred tem dvojino v zapisih začno zamenjevati z ednino. Po samem koncu zveze so objave manj formalne in bolj osebne. Kot menijo strokovnjaki, je to posledica upada analitičnega mišljenja in povečanje samozaznave. »To so znaki, ki zgovorno pričajo, da ne glede na to, kdo predlaga razhod, ta pusti težko breme. Tedaj, ko se posamezniki z njim soočajo so bolj, kot na druge, osredotočeni nase in na svoje občutke, kar je mogoče opaziti tudi v objavah,« je povedala nosilka študije Sarah Seraj. Dolgoročen vpliv Vse to je bilo opazno celo v objavah, ki nimajo nobene povezave z razmerjem. In čeprav so bili ti vzorci v zapisih najizrazitejši v prvi polovici leta po razhodu, se je pri nekaterih stanje normaliziralo šele po enem letu. Tisti, ki so za prebolevanje zveze potrebovali dlje časa, so praviloma še mesece po koncu zveze pisali o razhodu in vsem, kar je ta prinesel s seboj, in prav to je po mnenju strokovnjakov pri njih otežilo celjenje ran.

