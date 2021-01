Male skrivnosti klitorisa

Z vidika anatomije telesa na svetu ni dveh enakih posameznikov. Različni smo si po višini, teži, telesnih proporcih in še bi lahko naštevali. Tudi spolovila pri tem niso izjema, zato je nesporno dejstvo, da do spolnega viška vsakogar pripelje drugačna stimulacija intimnih organov.

Glavno vlogo pri ženskah seveda igra klitoris. Ta mali organ, ki jim zagotavlja veliko užitka, pa skriva nemalo skrivnosti. Leva stran je občutljivejša Čeprav je cel ščegetavček prepoln živčnih končičev, je njegova leva zgornja stran najobčutljivejša, so pokazale raziskave. Stimulacija tega dela zato nedvomno pripelje do končnega rezultata. Igre brez meja Za razliko od moških, ženske po orgazmu ne potrebujejo časa za regeneracijo. Klitoris je vedno pripravljen na novo akcijo in zanj praktični ni meja. In še nekaj: vsak orgazem ki sledi predhodnemu, je lažje in hitreje dosegljiv. Seks vpliva na lepoto Po vrhuncu se v telesu poveča količina ženskega spolnega hormona estrogena, pod vplivom tega pa so oči večje in bistrejše, lasje bolj sijoči ter koža bolj gladka in napeta. Med ovulacijo je ženski libido višji Zahvaljujoč naravnemu vplivu moškega spolnega hormona testosterona v krvi, so ženske med ovulacijo bolj razpoložene za seks. Prav tako je tedaj v spolnih organih boljši pretok krvi, zato lažje dosegajo vrhunce.