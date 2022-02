Majhne prevare lahko prerastejo v afero

Majhne prevare, kot je dopisovanje z bivšim partnerjem, morda ne štejejo kot nezvestoba, a vseeno zabolijo. Poleg tega se lahko razvijejo v večjo afero, ki prizadene vse vpletene. Na kaj morate biti pozorni?

Profil na strani za zmenke

Partner ima lahko svoj profil odprt še iz časov, preden sta se spoznala, lahko pa ga je odprl, odkar sta skupaj, čeprav sta v monogamnem odnosu, kar je boleče in sporno. Ne glede na to, koliko časa ga ima in ali ga uporablja ali ne, bi bilo edino iskreno, da profil ugasne, dokler je z vami v resnem odnosu. Ali pa je z vami, dokler ne najde nekoga boljšega? Takšne stvari razjedajo odnos.

Druženje na meji

Če vaš partner preživlja čas z nekom, za katerega veste, da ga seksualno privlači, je to idealna odskočna deska za nezvestobo, pravzaprav se ta na čustvenem področju že dogaja, pa če si priznate ali ne. Ne samo da se druži s takšno osebo, ampak tudi misli nanjo, ji posveča posebno pozornost, se ukvarja z njo ... Če pri tem še divje zanika, da ga ta oseba privlači, in vas prepričuje, da med njima ni nič, namesto da bi se pogovoril, se zaupanje zamaje.

Bivši

Nekateri stiki z bivšimi so lahko prijetni, vljudno se pozdravite in povprašate po zdravju, morda celo skočite na kavo, če se srečate, mogoče ste celo postali prijatelji, obstajajo pa tudi oblike druženja z bivšimi partnerji, ki niso primerne.

Vsak ima rad potrditev, da je privlačen, zaželen, zabaven, zanimiv. FOTO: Getty Images/Getty Images

Kadar partner to skriva pred vami in vam na očitke odvrne, da ste preveč ljubosumni, imate očitno dober razlog; ali pač?

Spogledovanje

Vsak ima rad potrditev, da je privlačen, zaželen, zabaven, zanimiv ... in je ne dobiva samo od partnerja, ampak tudi od okolice. Spogledovanje z neznanci je eno, ko pa partner v družbi več časa posveča vašim prijateljem in očitno koketira, je to zelo ponižujoče, pa čeprav je vaš prijatelj v tem primeru vaš zaveznik. Takšna izdaja boli in načne temelje zaupanja za vedno.