Lucija Mulej: Svet Troličnega Trolčka

Tako je razmišljala umaknjena v svoji samoti obilja vsega dobrega, ki ji ga je naplavila reka življenja. Nekoč je poznala ljudi, ki so živeli le za svoje sanje, ambicije in dosežke. Iskali so potrditve v drugih, a jih nikdar zares dobili. Gledala je v njihove oči in tam razbrala svetove, ki jih sama ni nikdar iskala. Niti jih želela. Videla je žar, žar po odločitvi za le eno in edino pot. Pot uresničevanja sebičnih sanj in ambicij. Pot egoizma, ki se prevečkrat skrije v vrlino ... Preberite več na Onaplus.si.