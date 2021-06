Lucija Mulej: Mit poroke in družinskega ideala

Ja, poroka in moj gromki smeh, saj sem ravno prejšnji dan prebirala zen zgodbe o moških in ženskah in zakonskih prigodah. Smeh iz srca in resna pomisel, kakšne odnose soustvarjamo. Gospapredlaga, kdaj se bo oglasila pri meni, da posnameva izjavo, in hitro se je rodila redeča nit te kolumne, saj v izjavi nikdar ni dovolj prostora za širino katere koli teme, kar še posebej velja za poroko kot obred, odločitev in neizbežne posledice, ki jih nosi.Preberite celotno kolumno na Onaplus.si