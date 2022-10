Lucija Mulej: Kdo vzgaja moške in kdo ženske

Pri opazovanju človeških zgodb, interpretacij enega in drugega zornega kota ter raznih nians bitk med spoloma lahko prepoznamo, da vsak od nas določa meje dopustnega in dovoljenega. Tako se vzgajamo, v vseh medosebnih relacijah vzpostavljamo etiko dovoljenega. Do ženskega in moškega vprašanja, do pravic in enakosti ter vseh zablod, ki jih sodobnost prinaša.

A moški so moški, ženske pa ženske. In ravno drugačnost nas polni in zapolnjuje, tako eno in drugo stran. In vsak od nas se uči, v odnosih, medosebnih relacijah in spoznanjih, ki se nam razkrijejo, ko si jih zaslužimo. Tako drži, da vsak moški vzgaja svojo žensko; in vsaka ženska svojega moškega. In če se par razide, zapusti preteklo razmerje nekomu drugemu. Torej, vzgajamo zase in za druge. Vsaka ženska, ko se spozna z novim moškim, se spozna z nekom, ki je že oblikovan. Z dotiki ženske, ki ji je pripadal nekoč. Isto velja za moškega; in tako drži, da se oblikujemo drug z drugim, in ko se zgodba ne sestavi, oblikujemo za nekoga drugega.

Preberite več na Onaplus.si.