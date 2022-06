Lucija Mulej: Kaj nam sporočajo ljudje, ki radi obrekujejo in obsojajo

Začetki, nova porajanja in razvoj dogodkov, odnosov, poti in življenj govorijo poseben jezik svetov, katerih del smo. Proces, ko osredinjeni žarimo v nekem dogodku, ki nas spoznava, da bi nas oklestil in izmil, pripada vmesnim svetovom. Med tu in tam, med bitjo, utripom in željo, ki se enkrat izmakne, drugič spet pa delno preda oviram, ki vselej prežijo iz zasede.

Vmesni prostor je prostor čakanja. Stanja med enim in drugim možnim izidom. Ko ne vemo, kaj nas čaka, ko zmedeni in v stiski sedimo pred vrati institucij, ki velijo, kakšno bo naše možno žarenje: v svetlobi in sreči, stiski ali zmedi, ljubljeni ali sami ...

Preberite več na Onaplus.si.