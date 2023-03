Ločitvena odvetnica razkriva najpogostejši razlog za razhod

En od pomembnih razlogov za razpade zvez v sodobnem času je po besedah znane britanske ločitvene odvetnice Ayeshe Vardag dejstvo, da se odnos z leti spreminja.

»Že leta opozarjam, da se največ ločitev zgodi zato, ker oseba, s katero smo zakon ali zvezo začeli, ni več takšna, kot je bila na začetku skupne poti,« je povedala odvetnica in dodala, da do tega lahko pride ne glede na to, kako dobra in trdna je nekoč bila zveza.

Dva svetova z malo skupnimi točkami

Ob tem je poudarila, da otroci pogosto pospešijo ta proces.

»Ko pride otrok, eden od zakoncev pogosto začne delati dlje, drugi se začne znatno posvečati otroku in se družiti z drugimi starši, tako počasi nastajata dva svetova, par pa odkriva, da ima vse manj skupnega.

Nenadoma se izgubi tisto, kar je dva sprva privlačilo,« je pojasnila Ayesha, ločena tudi sama, in dodala, da je pri tem treba dojeti, da to ni nikogaršnja krivda.

»V sodobnih časih ni lahko ohraniti zakona. Pričakovana življenjska doba se je podaljšala na domala 100 let in stoletje je dolgo obdobje, v katerem je težko ohranjati vse interese, ki so nekoč povezovali dva človeka.«

Občutek krivde je odveč

»Prav tako je odveč občutek krivde. Kadar ločitev poteka brez krivde in zamer, jo je lažje izpeljati na prijateljski bazi. To je tisto, k čemur bi morali dandanes težiti.

Parom, ki pridejo do konca svoje kompatibilnosti pa s tem zagotoviti možnost, da brez slabe vesti preidejo v naslednjo fazo. «