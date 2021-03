Ločitev, osebni poraz

Čeprav ločitev v 21. stoletju ni več nič posebnega in razpade več kot polovica zakonov, prav tako več kot polovica ločenih meni, da gre za osebni poraz, čeprav so morda ves čas vedeli, da niso s pravo osebo.



Pri tem ženske bolj občutijo krivdo kot moški in se počutijo tudi bolj obsojane, ker so se odločile za ločitev.



Vseeno pa to ni korak, ki bi ga ljudje storili zlahka, raziskave kažejo, da se družbene stigme zaradi ločitve boji vsak deseti vprašani, najpogosteje pa ostanejo poročeni zaradi otrok in denarja. Kar 46 odstotkov anketirancev trdi, da ne mine dan, da jih ne bi zaradi ločitve kdo obsodil, čeprav se je kar 75 odstotkov sodelujočih v raziskavi zelo trudilo, da bi rešili zakon. Težava, o kateri skoraj nihče ne govori, ko se par loči, je izguba skupnih prijateljev, saj se običajno večina teh odloči za eno stran, kar je za drugo (60 odstotkov vprašanih) zelo boleče, vsak šesti posameznik pa trdi, da je zaradi razhoda izgubil vse prijatelje. Večina je zatrdila, da ima po ločitvi popolnoma drugačno družabno življenje, čeprav to ne pomeni nujno, da so izgubili vse prijatelje, ki so jih imeli v zakonu.

