Ločitev je včasih lahko najboljša odločitev

Življenje postane lažje

Spoznali boste nove ljudi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ne bojte se biti sami. FOTO: Marat Musabirov/Getty Images

Sprejeli se boste

Polepšali se boste

Večina srečno ločenih žensk se strinja, da je takoj po ločitvi nesmiselno skakati v nov odnos, ampak si je bolje vzeti čas zase in spoznati, kaj dobrega vam je to prineslo.Seveda, tu so trenutki groze, čustvene, materialne in druge stiske, a spet veste, da to ne bo trajalo večno in da za dežjem vedno posije sonce, le vztrajati je treba. Ločitev vam bo dala priložnost, da ugotovite, kako si želite živeti naprej, korak za korakom boste močnejši in odločnejši, da postanete to, kar v resnici ste, in v tem uživate.Dokler so ljudje poročeni, si prizadevajo ostati zvesti ali vsaj ne prizadeti partnerja s spogledovanjem, po ločitvi pa je položaj popolnoma drugačen. Svobodni ste in lahko počnete, kar želite. Lahko spoznate kogar koli, greste na sprehod, pijačo ali večerjo, koketirate, poleg tega po nesrečnem zakonu dobro veste, kakšno osebo si želite ob sebi, da bi stvari trajale. Pa ne gre samo za spoznavanje potencialnih partnerjev, številni ljudje so lahko le prijatelji, kar včasih pomeni prav tako veliko.Ko ste v dvoje, gre veliko energije v partnerja, odnos, pričakovanja, prilagajanje in sklepanje kompromisov ... Včasih sploh ne veste več dobro, kdo ste, poleg tega pa ste še nesrečni in se izgubljate v svoji žalosti. Nesrečen ali slab zakon vam lahko prepreči, da bi v življenju počeli tisto, kar si želite in zaslužite. Po razhodu ali ločitvi vam kar naenkrat ostane veliko časa in energije, ki ju lahko namenite samo sebi. Negujte se, sprejmite se z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi vred in ne bojte se biti sami. Biti sam ni isto kot biti osamljen, potrudite se zase.Ko z ljudi padejo okovi, se jim obraz razjasni, gube se polikajo in nasmeh se naseli na ustnice. Ne samo da boste po ločitvi vsak dan videti bolje, ker boste spet imeli dovolj energije zase, tudi bolj zdravi boste in bolje se boste počutili.