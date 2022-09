Ločeni spregovorili o tem, kaj je bila kaplja čez rob (razlogi za ločitev)

Ločitev nikoli ni lahka in nihče se v zakon ne podaja z mislijo, da bo nekoč podpisal ločitvene papirje. Vendar se dandanes vse več zvez konča klavrno. Vsaka ločitev je zgodba zase in razlogi zanjo so na moč različni. Nekaj takšnih je zbral portal Your Tango.

Preveč pijače

Krivec za ločitev je bila pijača. On je rad pregloboko pogledal v kozarec in končno dojel, da je alkoholik. Ona pa mu je očitala, da potem, ko je prenehal piti, ni bil več zabaven.

Težava z nepremičnino

Par se je stalno prerekal glede nakupa hiše. Na koncu je on dojel, da je ona ne želi kupiti, kajti ni bila povsem prepričana, če sploh še želi biti v zakonu.

Prevara

Ona noseča, on pohoten. In ker jima je rizična nosečnost onemogočala pogoste podvige, jo je prevaral. Večkrat. Trudila sta se ohraniti zakon, a se ni izšlo. On sedaj priznava, da tedaj res ni bil dober človek.