Ljubljenje s planetom: ko seksaš z Zemljo

Ekoseksualec je nekdo, ki ljubi Zemljo, na kratko opišejo ljudje, ki to izvajajo, s tem pa ne mislijo samo na zmanjševanje toplogrednih plinov, ampak tudi na sam ljubezenski akt, torej na ljubljenje s planetom.

Ko sta Annie Sprinkle in Beth Stephens iz San Francisca gostovali na televizijski oddaji, sta govorili o svoji seksualni izbiri in pojasnili, da imata intimen odnos z Zemljo, ki jima daje veliko zadovoljstva. Ekoseksualki sta dejali, da od našega planeta dobivata vse, kar si želita v intimi, omenili pa sta tudi, da je eksoseksualcev več vrst: »Lahko ste ekoerotični, ekoromantični, ekosenzualni ...«

Pravita, da se moraš drevesu, ki ga objemaš, v resnici prepustiti in dovoliti, da skozi tebe steče njegova energija, vložiti vse svoje srce in ljubiti to drevo, da se lahko zgodi najvišji užitek. Na vprašanje, kako vesta, ali je drevesu to všeč, je Beth razložila, da se z drevesom ne more pogovarjati, lahko pa poskusi začutiti, ali mu je objemanje in privijanje ob njega všeč. Oddaja je imela rekordno gledanost in odziv na spletu.