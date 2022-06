Vsi vejo, kaj pomeni, če je nekdo mamin sinko, a redki so ljubezenski odnosi, ki to preživijo brez težav ali ločitve, saj je običajno takšna postavitev nevzdržna. Če ste pozorni, lahko že na začetku odnosa opazite znake, ki vam bodo povedali, ali ljubite moškega ali maminega sina.

Stanovanje

Mamin sin običajno stanuje doma, zato o moškem veliko pove že to, da stanuje sam, drugo vprašanje pa je, kakšno je videti njegovo domovanje. Kupi posode in neopranega perila, ki čakajo na mamo, da bo opravila s tem, vam povejo, da ste v razmerju z nezrelim človekom, ki bo prej ali slej pričakoval, da nadomestite mamo. Pospravljanje za seboj je v odnosu zelo pomembno in ni samoumevno, da pade na pleča enega.

Cilji

Moški, ki ima cilje in ambicije, se jim ne bo odrekel in bo pripravljen delati zanje. To pomeni, da ne potrebuje mame, ki ga zjutraj prosi, naj vstane iz postelje in si najde službo, ki je običajno ne obdrži več kot mesec dni, ampak premore dovolj urejenosti in samodiscipline, da živi svoje življenje s polnimi pljuči.

Angel varuh

Če nenehno potrebuje nekoga, da ga rešuje iz neprijetnih položajev, v katere se je spravil sam, je več kot samo mamin sin. Morda je odvisnik, ki ga nenehno vlečete stran od pijače ali droge, morda ima kompleks manjvrednosti, zaradi katerega se zapleta v težave z okolico, morda preprosto samo potrebuje nekoga, ki bo njegov večni angel varuh in ga bo reševal. Ste pripravljeni?

Spodbuda

Če ste z nekom, ki je zrel, vas bo podprl, ker vas ljubi, ker razmišljate podobno ali enako, ne bo pa s svojim načinom življenja preizkušal vaše potrpežljivosti.

Preživetje

Ena glavnih značilnosti, ki moške loči od dečkov, je, da znajo sami poskrbeti zase. Naj se sliši še tako vsakdanje, znajo oprati perilo, skuhati, zlikati, pospraviti, napolniti hladilnik, ponuditi tolažbo ... Če jih pustite same, bodo preživeli, ker so samostojni in vas nimajo za nadomestek mame.