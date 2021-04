Ljubila je svojca

Dekle po imenu Matilda je na spletni videoplatformi objavila svojo ljubezensko zgodbo, ki je tako osupljiva, da jo lahko napiše le življenje samo.



Za rojstni dan je od fanta prejela posebno darilo – test DNK, za katerega je vedel, da si ga želi narediti, ker je bila njena mati posvojena, biološkega očeta pa nikoli ni poznala. Matilda si je predvsem želela izvedeti, ali ima lahko posebne zdravstvene težave, ni pa pričakovala rezultatov, ki so šokirali oba.



Mesec dni po opravljenem testu je na računalniku pregledovala imena ljudi, s katerimi je najverjetneje v sorodu, in našla ime svojega fanta, ki je takrat kot ona prav tako opravil test DNK. Hitro sta ugotovila, da sta sorodnika v tretjem kolenu, in odnos takoj prekinila, vendar še naprej raziskovala in spoznala, da sta si v sorodu še bolj, in sicer prek prababic.



Matilda in njen fant ostajata narazen, pokojni princ Filip, mož kraljice Elizabete II., je bil z njo prav tako v sorodu v tretjem kolenu, pa sta bila srečno poročena 73 let, njune sorodstvene vezi niso motile nikogar.

