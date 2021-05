Ljubezen prek zaslona

Poskrbite za okolico

Uredite se

Niso le sedanjost, so tudi prihodnost. FOTO: Insta_photos/Getty Images

Usmerite pogled v sogovornika

Videozmenki že prej niso bili nobena posebnost, med karanteno pa je njihovo število skokovito naraslo. Samski ljudje so pogrešali občutek povezanosti, strokovnjaki pa menijo, da se trend ne bo ustavil, zato si preberite, na kakšen način lahko vaš videozmenek kar najbolje uspe. Kdo pravi, da se je nemogoče zaljubiti prek zaslona?Ni nepomembno, kakšno je vaše okolje, medtem ko se pogovarjate prek zaslona, kažejo raziskave. Stvari, ki vizualno ali kako drugače motijo stvari pri videozmenkih, so neurejenost prostora, nečistoča, zanemarjenost, slaba osvetlitev ...Nikomur ni do tega, da bi gledal vaše stare embalaže za pico in kupe razmetanega perila, tudi če je oprano, zato poskrbite, da bo ozadje za vami privlačno, sveže in svetlo.Lepota videoklicev je tudi v tem, da se lahko uredite samo do pasu, čeprav se pri videozmenkih hitro lahko zgodi, da osebo na drugi strani zanima tudi, kakšni ste videti od pasu navzdol.Ravno zato ne tvegajte in se raje uredite od glave do peta, posebno pozornost pa posvetite obrazu, ki naj bo videti negovan in svež, ženske si lahko dajo duška pri ličenju, nihče pa ne sme pozabiti na pričesko, lasje morajo biti oprani. To najbolj drži za prve zmenke, ljudje se hitro sprostijo in postanejo bolj vsakdanji, vendar naj urejenost – vsaj do pasu – ostane.Stik z očmi je obvezen, saj v nasprotnem primeru dajete vedeti, da vas sogovornik ne zanima in da mu ne uspe zadržati vaše pozornosti. Ne lepo ne vljudno ni, če vam med pogovorom pogled bega okoli zaslona, saj to pomeni, da počnete zraven še druge reči, še manj pa je primerno, da nenehno gledate sami sebe in preverjate svoj videz, kot bi bili v ogledalu. Sogovornik si zasluži vašo pozornost, če pa vas dolgočasi, je prav, da to poveste in poskušate spremeniti temo pogovora.Po drugi strani pa ne pozabite, da raziskave kažejo, da je ljudem privlačno opazovati drugega, kako med videoklicem popije čaj ali kavo, si naredi smuti ali zajtrk ipd., ker ga tako hitreje in bolje spoznajo.