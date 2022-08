Ljubezen gospe Helene

Z lepimi besedami jim je zidal gradove v oblakih, ko je postalo vroče, pa jo je po francosko popihal. Oškodovanke so večinoma prišle na boben, upanje na ženina je splavalo po vodi, počutile so se osramočene, zato so odhitele na policijo in ga prijavile. Vse, razen gospe Helene M., ki se ne strinja, da jo je opeharil.

Gospa Helena M. je stara 65 let, upokojena višja uradnica, že nekaj let vdova, brez otrok, živi sama v trisobnem stanovanju v centru Ljubljane, ima pa tudi hišo v Portorožu in stanovanje v Kranjski Gori. Vsak mesec prejme pokojnino najvišjega razreda, prihranki v banki pa so kljub spornim nakazilom še vedno znatni ...