Literarni natečaj Onina zgodba 2021: Zbiramo prijave

Drage ustvarjalke pisane besede, si upate spustiti leva iz kletke? Lahko se izkaže, da je izpuščen krotek muc. Potopite se v svoje globine in se prepustite ustvarjalnosti. Vaša zgodba je tista, ki nas zanima. Vaša dela pričakujemo do ponedeljka, 3. maja 2021. Preberite več o natečaju in kako lahko sodelujete na onaplus.si