Libido ni samoumeven

Dobra prekrvavitev

Čili vsebuje kapsaicin, ki sproža endorfine, stimulira živčne končiče in povečuje srčni utrip. FOTO: Mahirates/Getty Images

Kakav naj bi s kemikalijami spodbujal erotične točke v možganih. FOTO: Gustavomellossa/Getty Images

Študije kažejo, da naj bi več kot polovica moških po 50. letu izkusila erektilne motnje. Vzroki so v veliki večini primerov organski, največkrat pa so v ozadju težave z ožiljem, nevrološke ali hormonske težave. Znanost ponuja rešitve z zdravili tudi na tem področju, vsekakor pa je za zadovoljujočo spolnost nujno tudi upoštevanje smernic zdravega življenjskega sloga. Pa si poglejmo.S prekrvitvijo spodnjih okončin se poveča tudi prekrvitev penisa, zato je telesna dejavnost zelo dragocena podlaga za kakovostno spolno izkušnjo. Telesna aktivnost povrhu dviguje samozavest, kar je seveda dobra spodbuda pred skokom med rjuhe, svetujejo strokovnjaki, ki poudarjajo, da libido ni vedno samoumeven, zato ga je treba negovati in spodbujati ter se izogibati stresnim okoliščinam, ki bi lahko slabo vplivale na spolno slo. Masaža je tako lahko odlična predigra, ki ne le sprosti, ampak tudi nežno zapelje. Del zdravega življenjskega sloga in tudi spolnosti je redna in kakovostna prehrana, številna živila pa po prepričanju mnogih ponujajo še dodatno spodbudo za spolno doživetje; t. i. afrodiziaki resda niso čudežni napoji, a v pravih okoliščinah lahko nežno dvignejo razpoloženje in po mnenju mnogih tudi spolno energijo. Med takšne nekateri uvrščajo kakav, ki naj bi s kemikalijami spodbujal erotične točke v možganih, velika vsebnost magnezija pa neguje srce, kar pomeni boljšo prekrvitev. Čili vsebuje kapsaicin, ki sproža endorfine, stimulira živčne končiče in povečuje srčni utrip, kardamom pa v Indiji že stoletja velja za afrodiziak, saj ugodno spodbuja živčni sistem. Bučna semena s cinkom spodbujajo proizvodnjo testosterona, podobno tudi ostrige in jagode goji, mandlji pa so bogati z vitaminom E, ki naj bi dvigoval libido. Za pospeševanje krvnega pretoka je odličen alicin, ki ga najdemo v česnu, banane pa so pomembne za uravnavanje krvnega tlaka. Ingver ogreje telo, pospeši srčni utrip in dvigne telesno temperaturo, superživilo pa naj bi bila tudi rastlina maca, katere koren so za spolno in telesno vzdržljivost uporabljali že Inki. In seveda, ne pozabimo na zaviralce spolne sle, to so alkohol in cigarete ter seveda vsakršne druge droge.Vsi vemo, da spolnost pomembno vpliva tako na telesno kot duševno počutje, a se pogovoru o njej še vedno pogosto izogibamo; sploh moški zaradi strahu pred obsojanjem okolice ob morebitnih težavah s spolno slo ali pa ob erektilnih motnjah raje molčijo. A pogovor je ključ do rešitve, in ker lahko morebitna erektilna disfunkcija zelo slabo, tudi usodno vpliva na partnerski odnos, je vzroke in rešitev nujno poiskati čim prej.