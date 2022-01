Letošnje vroče smernice

Koronavirus v vseh svojih oblikah ima veliko posledic, tudi v dojemanju in odnosu do spolnosti, ki se je začel spreminjati. Kako se je spremenilo seksualno življenje ljudi in kakšne smernice prinaša novo leto?

Monogamija je v zatonu

Sodeč po številnih raziskavah se vse več parov odloča za odprt odnos, v katerem ima vsak partner lahko ljubimca, če je to prej dogovorjeno. Gre za odnose, v katerih sta partnerja še vedno zavezana drug drugemu, a spolnih odnosov nimata samo drug z drugim. Takšna različica odnosa ni za vsakogar, saj ruši marsikateri tabu in pravilo, vsekakor pa postaja vedno bolj razširjena.

Samozadovoljevanje

Včasih tabu tema postaja vedno bolj odprta, saj so koristi samozadovoljevanja večje od skrbi, da se vam lahko posuši roka, če boste to počeli. Samozadovoljevanje zmanjšuje stres in bolečine ob menstrualnih krčih, poleg tega imenitno vpliva na pozitiven odnos do telesa. Ljudje, ki poznajo svoje telo in vejo, kaj jim je všeč, to lažje pokažejo partnerju in se imajo v spolnosti lepše.

Erotične igračke

Bili so časi, ko so jih vsi imeli samo zase, a so že krepko mimo. Vse več ljudi svoje erotične igračke deli s partnerjem in jih vključuje v spolni odnos. To popestri spolnost in prežene veliko dolgčasa, hkrati pa partnerja še bolj intimno poveže. Drug trend so erotične igračke, narejene iz ekoloških materialov, najbolj pa so na pohodu pripomočki na daljinca. Ne samo da jih lahko uporabljate kjer koli, sami ali s partnerjem, ampak jih lahko vodite na daljavo in tako sebi ali partnerju omogočite nesluten užitek.

Posebno poglavje so erotične igračke za moške, ki se hitro razvijajo. Do zdaj je bila večina pozornosti na tem področju namenjena ženskam, medtem ko so bile moške igračke kar malce zapostavljene, za letos pa proizvajalci spolnih pripomočkov napovedujejo poplavo erotičnih izdelkov za moške, ki jih bodo razvajali.