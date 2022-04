Lastniki mačk seksajo več

Študija je pokazala, da imajo ženske, okužene s toksoplazmozo, v življenju za 63 ostotkov več avantur kot ostale. So tudi vitkejše in izgledajo bolj zdrave. Tako ženske kot moške, ki v sebi nosijo sev toskoplazmoze, ljudje dojemajo kot privlačnejše od drugih.

Znanstveniki verjamejo, da majhen parazit rahlo predrugači svoje gostitelje - verjetno s svojim vplivom na njegove hormone, in sicer zato, da si izboljša možnosti za prenos na drugega gostitelja. Več spolnih partnerjev ima gostitelj, večje so možnosti, da se parazit razširi, poroča britanski Sun. Med 213 odraslimi, ki so jih proučili, je bila tretjina okuženih zelo privlačna. Bili so tudi za petino bolj zdravi kot neokuženi. parazit naj bi vplival na prozivajanje hormona serotonina in dopamina, ki skrbita za naše dobro počutje in srečne občutke.

Večinoma se toksoplazmoza prenaša z mačjimi iztrebki, večina ljudi pa sploh ne ve, da jo ima. Prejšnje študije so pokazale nenavadno obnašanje podgan, okuženih s toksoplazmozo. Okužene podgane se namreč kar naenkrat niso več bale mačk. Predvidevajo, da z namenom, da so jih mačke pojedle, s tem pa je parazit dobil novega gostitelja.