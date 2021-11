Lastnosti zrelega moškega

Strah ni ovira, je prva lastnost, ki bi jo moral imeti naš izbranec. Zrel moški si ne želi živeti v strahu, sploh pa ne pred neuspehom, ampak se poda na svojo izbrano pot, čeprav je morda edini, ki verjame vase. A tudi to mu je dovolj. Ugajanje ni potrebno, saj ni treba ustreči vsem. Zaveda se, kdo je, in si ne želi ugajati za vsako ceno, ker ima pred sabo cilje, ki jih mora uresničiti, to pa vedno ni všeč vsem.

Ni copata

Zrel moški ne sanja o popolnosti, ve, da nihče ni popoln, zato ne išče takšnega partnerja. Ne živi v svojem sanjskem svetu, kjer gradi podobo idealnega partnerja, ampak ga raje sprejme z vsemi napakami in vrlinami vred. Pripravljen je na kompromise, ker se zaveda, da odnos temelji na prilagajanju in sklepanju kompromisov, in s tem nima težav. Ne zmedejo ga želje ali potrebe partnerja, ampak o njih razmišlja in jih poskuša sprejeti. Ne goji zamer, saj ve, kako škodljive so lahko in kako neprijetno je živeti z njimi, zato stvari raje razčisti do konca. Ko je enkrat vse jasno in ko sprejme opravičilo, pozabi na dogodek in se z njim več ne ukvarja, prav tako ga več ne servira na pladnju. Zrel moški ni copata, saj si ne dovoli, da bi ga zlorabljali ali poniževali. Spoštuje se in ima jasno postavljene meje, ki jih drugi ne smejo prestopati.

Pripravljen je na kompromise. FOTO: Jelena Danilovic/Getty Images

Ne uporablja povišanega glasu in sile, tudi prepiranje mu ni ljubo, ampak s svojo energijo daje vedeti, kako samozavesten je. Ego je pri ljudeh, ne samo pri moških, večna težava, ki kvari odnose, če ni obvladan. Zrel moški je že prebolel mladostne muhe in je dovolj samozavesten, da mu ego ne nagaja več. Preden se odloči, razmisli tudi o tem, kako bo to vplivalo na druge.