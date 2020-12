Lastnosti popolne ženske

Privlačnost je skupek različnih lastnosti in tisto, kar je všeč enemu, ni nujno tudi drugemu. Pa vendar obstajajo lastnosti žensk, o katerih bi se velika večina moških strinjala, da se jim preprosto ni mogoče upreti. Naslednje v njihovih očeh vedno zmagajo. Samozavest Moški cenijo ženske, ki imajo svoje mnenje, svoja stališča in svoj pogled na svet ter življenje, ki so ga brez zadrege vselej pripravljene zagovarjati. Prav tako so jim všeč ženske, ki se ne sramujejo sebe in svojega telesa. Zanje ni nič lepšega kot dama, ki se dobro počuti v svoji koži in je tega ni strah ali sram pokazati. Smisel za humor Smisel za humor in pozitiven pogled na življenje sta v očeh pripadnikov močnejšega spola neprecenljiva, zato so ženske, ki ju premorejo, vselej zanimive in privlačne. Spoštovanje zasebnosti Nadzor in zasliševanje v razmerje ne sodita. Spoštovanje zasebnosti sočloveka je še ena lastnost, ki jo moški cenijo, saj jim med drugim sporoča, da je v odnosu prisotno zaupanje, brez katerega ta zagotovo ne bi mogel uspeti. Skrivnostnost in nepredvidljivost Malce skrivnostnosti vedno pride prav, kajti veliko bolj zanimivo kot nekoga brati kot odprto knjigo je počasi razkrivati vse kotičke osebnosti. Zvestoba sebi Pretvarjanje in igranje zato, da bi nekoga očarali, sta v moških očeh velik ne. Veliko bolj so jim všeč dame, ki ostajajo zveste sebi ter si upajo pokazati pravi jaz. Nasmeh Zadnji, a nič manj pomemben je nasmeh, ki v trenutku izboljša razpoloženje, prežene temne oblake in v življenje prikliče sonce. Širok nasmeh ali glasen smeh zato moške privlači kot magnet.