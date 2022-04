Lastnosti moških, ki znajo osvojiti in zadržati žensko

Zagotovo poznate vsaj kakšnega moškega, ki pri nasprotnem spolu nima nobenih težav. Pa skrivnost ni v njegovem videzu, temveč v lastnostih, ki jih ženske najbolj cenijo. Katere so te?

Obzirnost

Obzirnost se kaže na več načinov, med drugim s tem, da nekdo upošteva čustva drugih in se zna vživeti v njegovo kožo. Kar pomeni, da drugi strani pokaže, da je cenjena in spoštovana ter tudi nestrinjanje z njo izrazi tako, da nikogar ne užali. Obzirnost do partnerja in do drugih je zato lastnost, ki jo vsaka ženska prepozna in ceni.

Prilagodljivost

Prilagajanje najrazličnejšim razmeram je še ena lastnost. Načrtovanje je seveda pomembno, a včasih se zgodi, da se načrti podrejo, in tedaj se je treba sprijazniti z nastalo situacijo ter jo obrniti sebi v prid, To pa zmorejo le osebe, ki so prilagodljive.

Samospoštovanje

Tisti, ki ne spoštuje sebe, ne more biti spoštovan v očeh drugih. Samospoštovanje ni napuh in težnja po nadvladi, samospoštovanje je poznavanje svoje vrednosti in postavljanje meja, čez katere nekdo ni pripravljen stopiti.

Sprejemanje kritike

Kritika, kadar je upravičena, omogoča osebnostno rast. Nekdo, ki zna kritiko sprejeti, ji prisluhniti in se po njeni zaslugi truditi, da bi postal boljši, je zato oseba, s katero je mogoče oblikovati lepo in zdravo zvezo.

Varnost

Potreba po varnosti je ena osnovnih človeških potreb. In moški, ki zna poskrbeti, da je ta potreba z vseh življenjskih vidikov zadovoljena, je moški, ki ima v ženskih očeh veliko spoštovanja in je zato lahko dober partner.