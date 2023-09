Lastnost, ki najbolj privlači ženske

Mnogi bi rekli, da sta lep videz in dober smisel za humor dve stvari, ki z vidika privlačnosti najhitreje prepričata ženske. A obstaja nekaj, kar to dvoje nadvlada, to je altruizem.

Rezultati raziskave, ki so bili objavljeni v časopisu British Journal of Psychology so pokazali, da so prav altruistični moški največkrat deležni seksa.

Izvajalci so Kanadčane spraševali, kako pogosto opravljajo dobra dela in kako pogosto darujejo v dobrodelne namene. Nato so sodelujoči odgovarjali še na vprašanje, kako pogosto so deležni seksa.

Moški, ki so pogosteje opravljali dobra dela, so imeli več partnerk in so pogosteje od onih, ki so jim bila dobra dela tuja, skočili med rjuhe.

Več podobnih dokazov

V podobni raziskavi je leta 2016 sodelovalo 200 žensk. Opazovale so fotografije in poslušale opise moških. Nekateri so bili zelo privlačni na pogled, opis drugih se je glasil, da so zelo dobrodušni in vedno pripravljeni pomagati.

Ženske bi sebične, a lepe moške, izbrale za kratko avanturo, za dolgo zvezo bi raje izbrale altruistične junake, ne glede na njihov videz.

Še starejša študija iz leta 2013, objavljena v časopisu The Journal of Social Psychology je imela podobne rezultate: ženske bolj kot atraktiven videz cenijo pripravljenost pomagati ljudem v stiski.

Na podlagi tega namreč sklepajo, da bo moški dober partner in predvsem dober starš.