Izpoved mame petih otrok: Lasersko so mi pomladili vagino in takšen je rezultat

Pet porodov je na telesu britanske manekenke Danielle Lloyd pustilo posledice v obliki inkontinence. To je seveda vplivalo na njeno samozavest in spolno življenje, zato se je odločila za lasersko pomlajevanje vagine in za The Sun povedala, kako je to (a ne samo to) izboljšalo njeno spolno življenje:

»Skrbeti za pet otrok ni mačji kašelj in s soprogom le težko najdeva čas za intimnost. Poslužujeva se filozofije: kadar je priložnost in kjer je priložnost. Treba je zgrabiti vsako priliko, da v dolgi zvezi zadeve ostajajo iskrive,« je povedala Danielle, ki ima tri otroke iz prejšnjega zakona in dva iz sedanjega z Michaelom, ter dodala, da po sedmih letih skupnega življenja njun odnos še nikoli ni bil pikantnejši.

