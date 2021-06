Kritike, ki ubijajo zvezo

Upravičena kritika zagotavlja pogoje za pozitivne spremembe. A na drug strani neupravičeno kritiziranje določenih stvari ne prinaša v zvezo nič dobrega. In če vaš dragi pri vas kritizira sledeče, vajina zveza žal nima veliko možnosti. Vaš videz Ne glede na to, kaj ga moti: pričeska, postava, dojke, pege ali oblačila, v nobenem primeru nima pravice kritizirati vašega videza ali vas zaradi njega celo poniževati.

Če si to dovoli pomeni, da vas ne sprejema takšne kot ste, zato vajin odnos žal nima prave možnosti za lepo prihodnost. Vašo družino Očeta, mamo, brate, sestre, strice, tete … Nikogar, ki vam je blizu, on nima pravice kritizirati. Ne glede na to, kako upravičen razlog za svoje besede misli, da ima. Vaš značaj Ste, kar ste. Če tega ne more sprejeti, vajina zveza nima pravih temeljev za uspeh. Vaše delo V karieri, ki ste jo izbrali, vas mora podpirati. Zaradi dela, ki ga opravljate, vas ne sme zaničevati ali poniževati. Če to počne, je daleč od tega, da bi bil vaš sanjski partner.

